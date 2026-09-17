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Царьград

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В Нижнем Новгороде девушке вернули слух после падения с самоката

В Нижнем Новгороде девушке вернули слух после падения с самоката

Врачи Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России в Нижнем Новгороде провели двустороннюю кохлеарную имплантацию молодой пациентке, лишившейся слуха после падения с электросамоката.

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