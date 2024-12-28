938 прочтений Вчера Оглавление На что способен "Орешник" ВС РФ взяли под контроль село Гигант ФСБ сорвала покушения на высокопоставленных российских военных Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, написало издание InfoBRICS.
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