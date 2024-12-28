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Добрый Мир

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  • kraft54
    хотелось бы снова увидеть испытания в боевом режиме.Мощнее «Орешника»...
  • Александр Жигилий
    Браво Мишустину, хоть один послал эту Наебулину на три веселых буквы!!!Мишустин заочно о...
  • OlegЫЧ
    Чухонцам расскажите, может пароход отдадут, испугавшись«Храбрецы» сразу ...

"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО

"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО

938 прочтений Вчера Оглавление На что способен "Орешник" ВС РФ взяли под контроль село Гигант ФСБ сорвала покушения на высокопоставленных российских военных Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, написало издание InfoBRICS.

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