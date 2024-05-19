Скоро жара захлестнёт Сочи И отправимся катать на сапах в каньоны. Из плюсов: нет кучи людей, не жарит солнце и стильные фоточки словно из первобытного мира.
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Скоро жара захлестнёт Сочи И отправимся катать на сапах в каньоны. Из плюсов: нет кучи людей, не жарит солнце и стильные фоточки словно из первобытного мира.