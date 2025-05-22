В Орле на улице Антонова многоэтажка осталась без газа

Дом № 5 по улице Антонова на неопределенное время остался без газа. Это произошло из-за утечки, а усугубляется ситуация тем, что у местной управляющей компании нет договора с газовиками на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.
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