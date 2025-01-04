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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «Футбол и хоккей будут главными видами спорта в России в 2025 году. Точнее, продолжат ими оставаться»

«Конечно, начало года всегда связано с хоккеем! Но потом это все перейдет в футбол, конечно! (Смеется.

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