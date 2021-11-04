Какими были старейшие кинотеатры России

Французские братья Люмьеры придумали необычный аппарат, который назвали впоследствии синематографом. Любопытно, что он был предназначен не только для показа фильмов большому числу людей, это была одновременно кинокамера и кинокопировальный прибор.
Французские братья Люмьеры придумали необычный аппарат, который назвали впоследствии синематографом. Любопытно, что он был предназначен не только для показа фильмов большому числу людей, это была одновременно кинокамера и кинокопировальный прибор.
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