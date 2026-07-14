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Регионы России

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Трамп раскритиковал ФБР в связи с расследованием смерти сенатора Линдси Грэма

Трамп раскритиковал ФБР в связи с расследованием смерти сенатора Линдси Грэма

Президент США Дональд Трамп подверг критике действия Федерального бюро расследований (ФБР), которое инициировало проверку обстоятельств скоропостижной кончины американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, внесённого в Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

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