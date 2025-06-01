Крушение поезда в Брянской области – возможный крупный теракт накануне нового раунда переговоров по Украине

нн

наталья никифорова

Наши границы как дырявое решето. Вместо того, чтобы выплачивать несчастным людям миллионные компенсации за увечья при крушении поезда, наша РЖД лучше бы озаботилась установкой скрытых камер на всех мостах , а власть наконец-то воссоздала СМЕРШ. Когда это случилось у меня ни секунды сомнений не было что это подрыв. Даже в советское время, где КГД работало как часы, СМЕРШ вплоть до 56 года, почитай 10 лет отлавливало бандеровцев, которых тварь лысая Хрущев выпустил буквально через 5 лет. А сейчас идет активная вербовка СБУ наших продажных мерзавцев. ФСБ просто не охватить всех, кого завербовали и кто целенаправленно въехал в страну Ну не может Путин, которые пашет сутками охватить все аспекты нашей жизни, а чиновники, пока им пинка в зад не дадут, ничего не делают То же касается и Гос. Думы. Занимаются всякой мутью вместо принятия важнейших жизненно необходимых .законов. А многие еще и занимаются лоббированием интересов Западных спецслужб, Например Затулин, у которого дочка живет в Великобритании, а он окончательно скурвился и ратует за завоз в страну миллионов мигрантов. Может ФСБ пора его прощупать как следует не смотря на его депутатскую неприкосновенность.