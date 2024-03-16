Выбранный на драфте «Вашингтоном» Суздалев забросил лакросс-гол в WHL

Шведский хоккеист российского происхождения команды «Саскатун Блэйдс» Александр Суздалев, выбранный «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ, забросил шайбу в стиле лакросс в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WL) с «Мус-Джо Уорриорз».
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