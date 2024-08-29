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Мирошник: РКК за неделю нашёл более 350 жителей Курской области

Мирошник: РКК за неделю нашёл более 350 жителей Курской области

Более 350 человек из Курской области помогли найти сотрудники Российского Красного Креста (РКК) за прошедшую неделю, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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