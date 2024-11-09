Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Лолита заступилась за Киркорова, неудачно пошутившего про котика и ротик

Лолита заступилась за Киркорова, неудачно пошутившего про котика и ротик

Активисты движения «Сорок сороков» ранее подали заявление в московское МВД с просьбой проверить Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ* Общественники ополчились на высказывание певца в YouTube-шоу Дмитрия Масленникова, где он, реагируя на имя участника, сказал: «Котик-котик, дай мне в ротик».

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
И что подали , а этому пидору гонорар подняли и вопрос кто же его крышует?
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17 час.

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