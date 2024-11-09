Лолита заступилась за Киркорова, неудачно пошутившего про котика и ротик

Активисты движения «Сорок сороков» ранее подали заявление в московское МВД с просьбой проверить Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ* Общественники ополчились на высказывание певца в YouTube-шоу Дмитрия Масленникова, где он, реагируя на имя участника, сказал: «Котик-котик, дай мне в ротик».