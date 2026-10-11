В конгрессе США обратились к главарю киевского режима Зеленскому с призывом. https://listaj.ru/v-kongresse-ssha-obratilis-k-zelenskomu-s-.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «ШОК! Уничтожено подземное ядерное хранилище»: Гремели ночь — землетрясения от Киева до Запорожья. Это худшая катастрофа?: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине
- «Да! Герасимов дал жесточайший приказ»: Принуждение к капитуляции. В Киеве подорван сверхсекретный объект: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине
- «Да, Мединский, что ты творишь! Остановись!»: Украинская делегация «взорвала» Сеть своим видом: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине
Свежие комментарии
- Путин: Есть тольк...
- «Заставить ее поч...
- ВП «Вынужден сказать...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым