👿«Помогли» после пожара: двое ялтинцев украли вещи из пострадавшей многоэтажки 54-летняя местная жительница заявила о краже имущества после пожара в многоквартирном доме.
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👿«Помогли» после пожара: двое ялтинцев украли вещи из пострадавшей многоэтажки 54-летняя местная жительница заявила о краже имущества после пожара в многоквартирном доме.