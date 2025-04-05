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Всё о женщинах

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«Считают прогрессивной»: почему дочери Глюкозы одобрили ее новый стиль

«Считают прогрессивной»: почему дочери Глюкозы одобрили ее новый стиль

Глюкоза призналась, что ее дочки в восторге от нового имиджа мамы. После скандального концерта в Красноярске, который артистка чуть не сорвала, поклонники наблюдает за резкими переменами в ее жизни: от поведения до творчества.

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