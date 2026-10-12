French supermarket refrigeration systems hit by cyberattack

A cyberattack hit refrigeration systems in many French supermarkets, raising the temperatures on units and spoiling refrigerated and frozen food.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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