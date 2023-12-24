БЕСПРЕДЕЛ ИНОСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: МАССОВАЯ АТАКА НА ПОЛИЦИЮ В МОСКВЕ И ИЗБИЕНИЕ ВЕТЕРАНА СВО В ПЕТЕРБУРГЕ

Страна и люди
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Страна и люди

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После правильных слов президента России и Предстоятеля Русской Церкви о ключевой роли русского народа в нашем государстве, о необходимости строгого соблюдения его культурных традиций и правовых норм страны для всех приезжающих к нам на заработки – патриоты ждали активных действий по сокращению потока нелегальных и легальных мигрантов в РФ.

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Комментарии
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Н
Николай
У полиции есть оружие, хватит ныть, надо его применять!!!
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14 час.
Иван Щукин
Господин Путин, слова словами, а толк когда от этих слов будет?
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13 час.
ЕБ
Елена Бреслова
боюсь, что Вам не ответят!
Ответить
3 час.

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