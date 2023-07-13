Выполнение Украиной необходимых для вступления в НАТО условий в ближайшем будущем крайне маловероятно, заявил в беседе с газетой Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
Эксперт Хэн: НАТО закрыла дверь для вступления Украины в ближайшем будущем
Комментарии
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ВО
Владимир Орехов
Хорошо, конечно...Однако этим гадам верить нельзя. Сколько раз нас ОБМАНЫВАЛИ? Разве не может быть решение НАТО очередным "спектаклем" - неким аналогом "Минских соглашений", которые никто из них выполнять не собирался, а полученное время использовали для подготовки Украины к войне? Ведь знаем же, что на границе с Россией НАТО монотоннно и уверенно скапливает силы для противостояния с Россией... И вообще, что стОит этим гадам в любой момент "неожиданно" передумать и в одночасье воткнуть Украину в НАТО, мгновенно превратив СВО в реальную сшибку расслабившейся России с НАТО?Боже, спаси Россию!
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