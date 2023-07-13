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Эксперт Хэн: НАТО закрыла дверь для вступления Украины в ближайшем будущем

Эксперт Хэн: НАТО закрыла дверь для вступления Украины в ближайшем будущем

Выполнение Украиной необходимых для вступления в НАТО условий в ближайшем будущем крайне маловероятно, заявил в беседе с газетой Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

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Комментарии
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ВО
Владимир Орехов
Хорошо, конечно...Однако этим гадам верить нельзя. Сколько раз нас ОБМАНЫВАЛИ? Разве не может быть решение НАТО очередным &quot;спектаклем&quot; -  неким аналогом &quot;Минских соглашений&quot;, которые никто из них выполнять не собирался, а полученное время использовали для подготовки Украины к войне? Ведь знаем же, что на границе с Россией НАТО монотоннно и уверенно скапливает силы для противостояния с Россией... И вообще, что стОит этим гадам в любой момент &quot;неожиданно&quot; передумать и в одночасье воткнуть Украину в НАТО, мгновенно превратив СВО в реальную сшибку расслабившейся России с НАТО?Боже, спаси Россию!
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