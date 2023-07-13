Эксперт Хэн: НАТО закрыла дверь для вступления Украины в ближайшем будущем

ВО

Владимир Орехов

Хорошо, конечно...Однако этим гадам верить нельзя. Сколько раз нас ОБМАНЫВАЛИ? Разве не может быть решение НАТО очередным "спектаклем" - неким аналогом "Минских соглашений", которые никто из них выполнять не собирался, а полученное время использовали для подготовки Украины к войне? Ведь знаем же, что на границе с Россией НАТО монотоннно и уверенно скапливает силы для противостояния с Россией... И вообще, что стОит этим гадам в любой момент "неожиданно" передумать и в одночасье воткнуть Украину в НАТО, мгновенно превратив СВО в реальную сшибку расслабившейся России с НАТО?Боже, спаси Россию!