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Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины

Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которые собираются с миссией посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев в понедельник.

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