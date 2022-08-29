Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которые собираются с миссией посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев в понедельник.