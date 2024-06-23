В АТОР назвали стоимость путевки в Турцию в июле на двоих

Путевка в Турцию в июле в простой четырехзвездочный отель обойдется туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвездочную гостиницу – не меньше чем 350 тысяч на двоих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии