Город Сумы и часть Сумской области на Украине частично остались без электричества из-за аварии. "Сумыоблэнерго" сообщает о проблемах с электроснабжением.
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