Мы - заложники цивилизации: Света нет - то аналог тюрьмы. Но ведь жили когда-то нации При свечах, не боялися тьмы.
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Мы - заложники цивилизации: Света нет - то аналог тюрьмы. Но ведь жили когда-то нации При свечах, не боялися тьмы.
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