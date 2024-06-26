Brent рискует на время уйти ниже $85

Во вторник на глобальном рынке вновь была смешанная динамика. Доллар при этом глобально укреплялся, чему способствовали данные о более слабом, чем ожидалось, замедлении роста цен на жилье в США и жесткие заявления отдельных представителей ФРС.
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