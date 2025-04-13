«ДТП под водой»: почему даже самые современные субмарины могут столкнуться

Члены экипажей подводных лодок могут месяцами не видеть неба над головой, во время «экспедиций» они постоянно находятся в ожидании того, что где-то рядом может быть противник, а в случае опасности рассчитывают только на себя, ведь соратники где-то далеко, на большой земле.
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