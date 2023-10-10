ВС РФ отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Руководитель пресс-службы группы ВС Российской Федерации «Восток» Олег Чехов поделился информацией об успехах, которых подразделениям удалось добиться на Южно-Донецком участке линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии