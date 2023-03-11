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Разыскиваемого за убийство мигранта задержали после погони со стрельбой в Подмосковье

Разыскиваемого за убийство мигранта задержали после погони со стрельбой в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье мигранта из Азербайджана. Иностранец находился в розыске по линии Интерпола, сообщил Telegram-канал Mash.

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