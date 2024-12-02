Автоверсты
ГлавнаяВсе темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Автоверсты

11 260 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...
  • Vitaly Arkhipov
    А может лучше пересмотреть правила, что бы не морочить головы водителям.Объезд припаркова...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В эти выходные ус...

Водитель, сэкономивший на полисе ОСАГО, должен заплатить 40 000 рублей за сбитую косулю

Водитель, сэкономивший на полисе ОСАГО, должен заплатить 40 000 рублей за сбитую косулю

﻿﻿Водитель, имеющий ОСАГО, должен выплатить 40 000 рублей компенсации за упавшую косулю. 20 ноября 2024 года мировой судья города Челны-над-Камой рассмотрел дело о возмещении ущерба животному миру, возбужденное Государственным комитетом по биологическим ресурсам Республики Татарстан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх