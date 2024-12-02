Водитель, сэкономивший на полисе ОСАГО, должен заплатить 40 000 рублей за сбитую косулю

Водитель, имеющий ОСАГО, должен выплатить 40 000 рублей компенсации за упавшую косулю. 20 ноября 2024 года мировой судья города Челны-над-Камой рассмотрел дело о возмещении ущерба животному миру, возбужденное Государственным комитетом по биологическим ресурсам Республики Татарстан.
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