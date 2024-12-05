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Новости Омска

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Под Курском погиб омский священник Сергей Васильков

Под Курском погиб омский священник Сергей Васильков. До минувшего лета он возглавлял два омских храма, затем указом митрополита его освободили от должностей настоятеля.

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