"Нехватка мозгов, а не воды": В Казахстане бурно обсуждают отказ России

СС Станислав Слезунов Касым, давай поссым, будет много вода , будет быстрая река

Уя Уфимцев я Да, печально все это... Когда Бог хочет наказать людей, он ум у них отнимает... А ведь мы когда то ездили туда студентами на стройки совхозов, а потом наши КАМАЗы эшелонами на уборку урожаев отправляли...