Правительство России отказалось предоставлять избытки пресной воды своих рек для решения дефицита в Казахстане.
"Нехватка мозгов, а не воды": В Казахстане бурно обсуждают отказ России
Комментарии
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СС
Станислав Слезунов
Касым, давай поссым, будет много вода , будет быстрая река
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2 час.
Уя
Уфимцев я
Да, печально все это... Когда Бог хочет наказать людей, он ум у них отнимает... А ведь мы когда то ездили туда студентами на стройки совхозов, а потом наши КАМАЗы эшелонами на уборку урожаев отправляли...
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1 час.
Зоя
рыба гниет с головы,когда Президент и правительство без мозгов,то народ умывается кровью....и это везде,Токаев своим глупым чванством сдвинул все центробежные силы,такое даже Старик Назарбаев себе не позволял! Интеллект это еще не все,теорию к практике не пришьешь,а тут целым государством Казахстаном руководить.. Бог дал казахам,как и россиянам,все природные ископаемые,нефть.уран,газ,а нерадивый Правитель не смог этим воспользоваться, уже и воды нет,,,что ждет завтра!? Это неслыханно!!!1
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5 мин.
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