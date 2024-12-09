Следком возбудил дело после публикаций о домогательствах в лицее Самары: что известно

САМАРА, 9 декабря, ФедералПресс. Следователи отреагировали на публикации в телеграм-каналах о том, что якобы в одном из лицеев Самары старшеклассник совершает в отношении младших школьников преступления сексуального характера.
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