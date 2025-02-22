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Минобороны раскрыло число пораженных «Искандерами» целей за время проведения СВО

Минобороны раскрыло число пораженных «Искандерами» целей за время проведения СВО

Минобороны России: В ходе СВО ракеты «Искандера-М» поразили больше 1400 целей За время проведения специальной военной операции (СВО) ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандера-М» поразили больше 1400 целей.

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