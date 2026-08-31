Сладкая газировка и онкология: что показало 20-летнее наблюдение за 112 тысячами человек

Когда речь заходит о сахаре, дискуссия мгновенно поляризуется. Одни объявляют его едва ли не главным врагом человечества, другие снисходительно напоминают, что глюкоза нужна мозгу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Утренний рацион д...
- Франко Коломбо: с...
- Почему гречка раз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым