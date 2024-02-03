Блиновская опровергла сообщения об ухудшении состояния ее здоровья в СИЗО

Информация об ухудшении в СИЗО самочувствия автора курсов личностного роста Елены Блиновской не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания, представители которой пообщались с арестованной.