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Спички - не игрушка

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Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-3

Обожаю категорийную логику. Когда ты во второй части объясняешь, как США пришли к упадку, а затем начинаешь третью часть, где переходишь на уровень выше и начинаешь объяснять, ПОЧЕМУ всё получилось именно так.

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