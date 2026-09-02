Росавиация ограничила полеты в Геленджике и Сочи для безопасности

В аэропортах Геленджик и Сочи временно ограничены авиационные рейсы. Ночью в четверг Росавиация сообщила, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает агентство в мессенджере Max.
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