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Царьград

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Росавиация ограничила полеты в Геленджике и Сочи для безопасности

Росавиация ограничила полеты в Геленджике и Сочи для безопасности

В аэропортах Геленджик и Сочи временно ограничены авиационные рейсы. Ночью в четверг Росавиация сообщила, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает агентство в мессенджере Max.

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