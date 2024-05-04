Бывший сотрудник компании Джошуа Дин, заявлявший о нарушениях компанией производственных стандартов и проблемах со сборкой самолётов, умер после внезапной болезни.
Второй разоблачитель проблем Boeing умер при странных обстоятельствах
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Жаль, что у них нет такой жены, как у Лехи Навального. Чтоб на весь мир кричать, что это президент лично убил её мужа... И весь запад молчит в тряпочку. 😁
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21 час.
МБ
Максим Буров
Не нужно было самоидентифицироваться в борьбе с корпорациями.А так... Показательная смерть. В назидание другим.
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21 час.
александр капитонов
Где Наши самолеты????? хотя бы копии из СССР?
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21 час.
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