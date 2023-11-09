Советник ХАМАС по СМИ рассчитывает на постоянную войну палестинского сопротивления с Израилем

Палестинское движение ХАМАС рассчитывает, что война с Израилем станет постоянной. Об этом заявил советник движения ХАМАС по взаимодействию со средствами массовой информации Тахер Эль-Нуну, его слова приводит американский телеканал Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии