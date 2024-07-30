МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Браво!!!Берегите себя,ребята.Мешок «стервятник...
  • Михаил
    Еврейское лобби американцев имеет свои интересы и свой менталитет по украинскому вопросу.Страну не восстан...
  • Михаил
    Грузинская собака больше не укусит...Бросили тело на п...

Счетная палата Франции посчитала расходы Макрона и ужаснулась. На что он тратит бюджет страны?

Счетная палата Франции посчитала расходы Макрона и ужаснулась. На что он тратит бюджет страны?

Почетный караул у Елисейского дворца в Париже© РИА Новости / Ирина Калашникова Расходы Елисейского дворца в 2023 году вышли за пределы заложенного бюджета из-за большого числа торжественных приемов и зарубежных поездок президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила Счетная палата Франции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх