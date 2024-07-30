Счетная палата Франции посчитала расходы Макрона и ужаснулась. На что он тратит бюджет страны?

Почетный караул у Елисейского дворца в Париже© РИА Новости / Ирина Калашникова Расходы Елисейского дворца в 2023 году вышли за пределы заложенного бюджета из-за большого числа торжественных приемов и зарубежных поездок президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила Счетная палата Франции.