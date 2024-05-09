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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об игре на уколах: «Я на блокаде живу 30 лет. Была бы здоровая спина, поверьте, многим бы еще фору давал»

– Вам приходилось играть в [хоккейной] Медиалиге на уколах?  – Я на блокаде [уколах, для снятия мышечных спазмов в спине] живу 30 последних лет.

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