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Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США

Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доставили в Киев условия капитуляции Украины, возмутился в YouTube депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша .

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