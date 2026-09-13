Ушаков: Россия надеется на положительный итог урегулирования на Украине

Россия надеется на положительный итог урегулирования на Украине. Об этом 13 сентября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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