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Мировое обозрение

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На подконтрольной Киеву территории осталось до 25 млн человек, заявила Мендель

На подконтрольной Киеву территории осталось до 25 млн человек, заявила Мендель

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала статью в британском издании Spectator, в которой привела оценки численности населения Украины.

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