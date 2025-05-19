Русская весна
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Русская весна

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Ролик о 17 традиционных ценностях России презентовали сегодня на открытом уроке для школьников (ВИДЕО)

Ролик о 17 традиционных ценностях России презентовали сегодня на открытом уроке для школьников (ВИДЕО)

Сегодня школьники по всей России узнали ещё больше о сути и значении традиционных духовно-нравственных ценностей, а на специальной тематической площадке в столице ребята узнали о главных ценностных ориентирах от лидеров мнений.

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