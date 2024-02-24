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«Скелеты панд» из окрестностей японского острова оказались асцидиями неизвестного ранее вида

«Скелеты панд» из окрестностей японского острова оказались асцидиями неизвестного ранее вида

Новый вид морских существ был открыт японскими учеными. Странные морские существа, которые обитают у побережья острова Кумэ и благодаря черно-белой окраске напоминают скелеты с головой большой панды, оказались асцидиями неизвестного ранее вида.

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