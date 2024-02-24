«Скелеты панд» из окрестностей японского острова оказались асцидиями неизвестного ранее вида

Новый вид морских существ был открыт японскими учеными. Странные морские существа, которые обитают у побережья острова Кумэ и благодаря черно-белой окраске напоминают скелеты с головой большой панды, оказались асцидиями неизвестного ранее вида.
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