Жителей Карелии ждет майская жара

В 19 субъектах России на этой неделе ожидается значительное превышение климатической нормы: температурный фон будет выше на 5–9 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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