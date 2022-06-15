Президент Росії Володимир Путін (архівне фото) Історик Джонатан Бранстедт: «У спробі відродити СРСР Путін просуває російську імперську ідеологію» «Кремль звертається до міфу про перемогу як до найеластичнішого джерела», – вважає американський історик Джонатан Бранстедт Джонатан Бранстедт (Jonathan Brunstedt), професор історії з університету A&M University, шукає витоки сучасного російського націоналізму у своїй книзі: «Радянський міф […] Сообщение Історик Джонатан Бранстедт: “У спробі відродити СРСР Путін просуває російську імперську ідеологію” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.