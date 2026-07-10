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Дронов об отъезде игроков в НХЛ: «Все говорят, что надо готовым быть. Там люди в 18 лет играют, они готовы? А где они готовились? Они же в КХЛ не играли»

Защитник « Трактора »  Григорий Дронов высказался об отъезде игроков из Фонбет Чемпионата КХЛ в Северную Америку.

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