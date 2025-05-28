Люди спасли медвежонка и стали за ним ухаживать в костюмах медведей, чтобы он не заметил подмены

В Калифорнии спасли двухмесячного медвежонка, который остался без матери и голодал в лесу. Его нашли туристы в национальном парке Лос-Падрес, после чего малыша передали в центр реабилитации диких животных Ramona Wildlife Center в Сан-Диего — ухаживают за ним люди в костюмах других медведей.
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