Владелец лиги Eagle FC (EFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что его троюродный брат, президент EFC Шамиль Завуров проведет последний бой в карьере в сентябре — против чемпиона Fight Nights в легком весе азербайджанца Наримана Аббасова.
Владелец лиги Eagle FC (EFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что его троюродный брат, президент EFC Шамиль Завуров проведет последний бой в карьере в сентябре — против чемпиона Fight Nights в легком весе азербайджанца Наримана Аббасова.
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