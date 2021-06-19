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Хабиб: «Прощальный бой Завурова будет титульным — за пояс Fight Nights»

Хабиб: «Прощальный бой Завурова будет титульным — за пояс Fight Nights»

Владелец лиги Eagle FC (EFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что его троюродный брат, президент EFC Шамиль Завуров проведет последний бой в карьере в сентябре — против чемпиона Fight Nights в легком весе азербайджанца Наримана Аббасова.

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