НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Акционеры Yandex одобрили продажу «Яндекса» Акционеры нидерландской Yandex N.V. на ...

Акционеры Yandex одобрили продажу «Яндекса» Акционеры нидерландской Yandex N.V. на ...

Акционеры Yandex одобрили продажу «Яндекса»Акционеры нидерландской Yandex N.V. на внеочередном общем собрании подавляющим большинством голосов одобрили сделку по продаже бизнеса группы компаний «Яндекс» и связанные с этим изменения в структуре корпоративного управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх