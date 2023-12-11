Саудиты разрушили легенду о российском президенте

Прикольно, Если Хрущеву для изоляции пришлось стену в Берлине строить, то эти сами себя изолировали, бесплатно и за свой счёт...

Natalija Osminina

Так они же на себя санкции накладывали, отказываясь от всего российского - значит строили стену)) Это же логично)) Берут себя в клещи- вот так в котле и будут жить, изолированнвми от всего нормального мира.