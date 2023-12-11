Всё же шло хорошо, «весь мир» знал, что Россия изолирована, а президент России Владимир Путин из бункера не вылезает.
Саудиты разрушили легенду о российском президенте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Так они к этому и идут.
Ответить
19 час.
Олег Орлов
Прикольно, Если Хрущеву для изоляции пришлось стену в Берлине строить, то эти сами себя изолировали, бесплатно и за свой счёт...
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
Так они же на себя санкции накладывали, отказываясь от всего российского - значит строили стену)) Это же логично)) Берут себя в клещи- вот так в котле и будут жить, изолированнвми от всего нормального мира.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии