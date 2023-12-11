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Саудиты разрушили легенду о российском президенте

Саудиты разрушили легенду о российском президенте

Всё же шло хорошо, «весь мир» знал, что Россия изолирована, а президент России Владимир Путин из бункера не вылезает.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так они к этому и идут.
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19 час.
Олег Орлов
Прикольно, Если Хрущеву для изоляции пришлось стену в Берлине строить, то эти сами себя изолировали, бесплатно и за свой счёт...
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13 час.
Natalija Osminina
Так они же на себя санкции накладывали, отказываясь от всего российского - значит строили стену)) Это же логично)) Берут  себя в клещи-  вот так в котле и будут жить, изолированнвми от всего нормального мира.
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12 час.

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